FR 30

Do 10-krat višja površinska zmogljivost kot z običajnim visokotlačnim curkom. Ohišje iz umetnega materiala za najboljšo vodljivost, dvojni keramični ležaj za daljšo življenjsko dobo, fleksibilen priključni zglob za lažjo uporabo in vgrajen položaj za shranjevanje. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Specifikacije

Tehnični podatki

Premer (mm) 300
Priključni navoj M 18
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,3
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