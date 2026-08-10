FRV 50 ME
Zahvaljujoč avtomatskemu odvajanju odpadne vode čistilec površin FRV 50 Me iz nerjavečega jekla omogoča čiščenje površin v notranjih in zunanjih prostorih še bolj učinkovito. Čiščenje tople vode do 85 ° C.
Čistilo za površine FRV 50 Me iz nerjavečega jekla omogoča čiščenje s toplo vodo do 85 ° C. Zahvaljujoč integriranemu avtomatskemu odvajanju odpadne vode FRV 50 Me omogoča čiščenje površine še bolj učinkovito - v zaprtih prostorih in na prostem. FRV 50 Me je opremljen s sesalno cevjo, odporno na temperaturo 7,5 m, izdelano iz poliuretana. Kolesca in 2-kratni keramični ležaji so dodatna kakovostna funkcija močnega čistilca površine. Tehnični podatki: največ 250 barov, 1300 l / h. (Komplet šob za posamezne naprave naročite posebej.)
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Barva
|srebrna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|17,5
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