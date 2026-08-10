Čistilo za površine FRV 50 Me iz nerjavečega jekla omogoča čiščenje s toplo vodo do 85 ° C. Zahvaljujoč integriranemu avtomatskemu odvajanju odpadne vode FRV 50 Me omogoča čiščenje površine še bolj učinkovito - v zaprtih prostorih in na prostem. FRV 50 Me je opremljen s sesalno cevjo, odporno na temperaturo 7,5 m, izdelano iz poliuretana. Kolesca in 2-kratni keramični ležaji so dodatna kakovostna funkcija močnega čistilca površine. Tehnični podatki: največ 250 barov, 1300 l / h. (Komplet šob za posamezne naprave naročite posebej.)