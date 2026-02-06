G 120 Q Full Control
Visokotlačna pištola G 120 Q Full control za vse Kärcher K 3 Full control naprave prikazuje različne nivoje tlaka in način čistilnega sredstav. S hitrim povezovanjem Quick Connect.
Visokotlačna pištola Kärcher G 120 Q Full Control omogoča bistveno večjo kontrolo pri čiščenju, saj je nivo tlaka in zaslonski način čistilnega sredstva enostavno viden v vseh vremenskih razmerah. Ravni tlaka SOFT, MEDIUM in HARD, kot tudi način detergenta, lahko enostavno nastavite z obračanjem vario power jet. Pištola, opremljena s priključkom Quick Connect, je primerna za visokotlačne čistilne naprave Kärcher Full Control razreda K 3.
Značilnosti in prednosti
Nadomestna pištola za visokotlačne čistilnike Kärcher Power Control in Full Control razreda K 3
- Za enostavno zamenjavo pištole.
Dobro čitljiv zaslon za prikaz stopenj tlaka in modula sredstva za čiščenje
- Za enostavnejši izbor ustrezne stopnje tlaka za izbrani objekt čiščenja.
Priključek Quick Connect
- Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,42
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,584
|Mere (D × Š × V) (mm)
|432 x 42 x 216