Visokotlačna pištola Kärcher G 120 Q Full Control omogoča bistveno večjo kontrolo pri čiščenju, saj je nivo tlaka in zaslonski način čistilnega sredstva enostavno viden v vseh vremenskih razmerah. Ravni tlaka SOFT, MEDIUM in HARD, kot tudi način detergenta, lahko enostavno nastavite z obračanjem vario power jet. Pištola, opremljena s priključkom Quick Connect, je primerna za visokotlačne čistilne naprave Kärcher Full Control razreda K 3.