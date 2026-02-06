G 160 Q pištola
Pištola za visokotlačne čistilnike Kärcher Power Control in Full Control v razredih K 4 do K 5. Na zaslonu se prikazujejo različne stopnje tlaka in izbira detergenta.
Stopnje tlaka SOFT, MEDIUM ali HARD ter izbira detergenta, ki se nastavi z vrtenjem brizgalne cevi Vario Power, se prikažejo neposredno na zaslon pištole. Na ta način kot uporabnik vedno veste, v kakšnem načinu trenutno dela čistilnik. Zaslon je lahko berljiv v vseh vremenskih razmerah in zagotavlja večji nadzor in varnost pri čiščenju. Adapter Quick Connect pištole je primeren za vse visokotlačne čistilnike Kärcher Power Control in Full Control v razredih K 4 do K 5.
Značilnosti in prednosti
Nadomestna pištola za visokotlačne čistilnike Kärcher Power Control in Full Control razredov od K 4 do K 5
- Za enostavno zamenjavo pištole.
Dobro čitljiv zaslon za prikaz stopenj tlaka in modula sredstva za čiščenje
- Za enostavnejši izbor ustrezne stopnje tlaka za izbrani objekt čiščenja.
Priključek Quick Connect
- Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Bajonetni spoj
- Omogoča priklop vseh elementov Kärcherjevega pribora.
Nanos čistila pod nizkim tlakom
- Udobno nanašanje sredstva za čiščenje.
Otroško varovalo
- Blokira vlek pištole.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,52
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,656
|Mere (D × Š × V) (mm)
|552 x 43 x 222
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Power Control