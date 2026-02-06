Stopnje tlaka SOFT, MEDIUM ali HARD ter izbira detergenta, ki se nastavi z vrtenjem brizgalne cevi Vario Power, se prikažejo neposredno na zaslon pištole. Na ta način kot uporabnik vedno veste, v kakšnem načinu trenutno dela čistilnik. Zaslon je lahko berljiv v vseh vremenskih razmerah in zagotavlja večji nadzor in varnost pri čiščenju. Adapter Quick Connect pištole je primeren za vse visokotlačne čistilnike Kärcher Power Control in Full Control v razredih K 4 do K 5.