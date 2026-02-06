G 160 Q pištola

Pištola za visokotlačne čistilnike Kärcher Power Control in Full Control v razredih K 4 do K 5. Na zaslonu se prikazujejo različne stopnje tlaka in izbira detergenta.

Stopnje tlaka SOFT, MEDIUM ali HARD ter izbira detergenta, ki se nastavi z vrtenjem brizgalne cevi Vario Power, se prikažejo neposredno na zaslon pištole. Na ta način kot uporabnik vedno veste, v kakšnem načinu trenutno dela čistilnik. Zaslon je lahko berljiv v vseh vremenskih razmerah in zagotavlja večji nadzor in varnost pri čiščenju. Adapter Quick Connect pištole je primeren za vse visokotlačne čistilnike Kärcher Power Control in Full Control v razredih K 4 do K 5.

Značilnosti in prednosti
Nadomestna pištola za visokotlačne čistilnike Kärcher Power Control in Full Control razredov od K 4 do K 5
  • Za enostavno zamenjavo pištole.
Dobro čitljiv zaslon za prikaz stopenj tlaka in modula sredstva za čiščenje
  • Za enostavnejši izbor ustrezne stopnje tlaka za izbrani objekt čiščenja.
Priključek Quick Connect
  • Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Bajonetni spoj
  • Omogoča priklop vseh elementov Kärcherjevega pribora.
Nanos čistila pod nizkim tlakom
  • Udobno nanašanje sredstva za čiščenje.
Otroško varovalo
  • Blokira vlek pištole.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,52
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,656
Mere (D × Š × V) (mm) 552 x 43 x 222

Video posnetki