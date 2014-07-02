G 160 Q, pištola Quick Connect
Premium pištola, ki je opremljena s Quick Connect, z mehkimi vložki za lažji oprijem zagotavlja veliko mero udobja pri čiščenju. Idealno kot nadomestna pištola za vse Kärcherjeve Consumer visokotlačne čistilnike razredov K2 - K7 s priključkom Quick Connect.
Značilnosti in prednosti
Nadomestna pištola za vse Kärcherjeve Consumer visokotlačne čistilnike od letnika 2008 naprej, za razrede K2 - K7, Quick Connect
- Enostavna menjava pištole.
Quick Connect
- Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Bajonetni spoj
- Omogoča priklop vseh elementov Kärcherjevega pribora.
Gumijasta prevleka
- Boljše rokovanje
Nanos čistila pod nizkim tlakom
- Enostaven nanos čistila.
- Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Otroško varovalo
- Sprožilo pištole je blokirano.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,391
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,459
|Mere (D × Š × V) (mm)
|440 x 193 x 40
Video posnetki