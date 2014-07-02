G 160 Q, pištola Quick Connect

Premium pištola, ki je opremljena s Quick Connect, z mehkimi vložki za lažji oprijem zagotavlja veliko mero udobja pri čiščenju. Idealno kot nadomestna pištola za vse Kärcherjeve Consumer visokotlačne čistilnike razredov K2 - K7 s priključkom Quick Connect.

Značilnosti in prednosti
Nadomestna pištola za vse Kärcherjeve Consumer visokotlačne čistilnike od letnika 2008 naprej, za razrede K2 - K7, Quick Connect
  • Enostavna menjava pištole.
Quick Connect
  • Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Bajonetni spoj
  • Omogoča priklop vseh elementov Kärcherjevega pribora.
Gumijasta prevleka
  • Boljše rokovanje
Nanos čistila pod nizkim tlakom
  • Enostaven nanos čistila.
  • Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Otroško varovalo
  • Sprožilo pištole je blokirano.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,391
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,459
Mere (D × Š × V) (mm) 440 x 193 x 40

