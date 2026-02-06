G 180 Q PC

G 180 Q COMFORT!Hold trigger pištola za visokotlačne čistilnike zagotavlja maksimalno udobje z zmanjšanjem sile držanja.

Opazno olajša visokotlačno čiščenje: pištola G 180 Q COMFORT!Hold trigger. Zahvaljujoč inovativnemu mehanizmu COMFORT!Hold se držalna sila zmanjša do 50 odstotkov*. To ne le preprečuje napetost in znake utrujenosti, ampak tudi povečuje produktivnost. To je še posebej pomembno pri dolgih aplikacijah in čiščenju velikih površin. Za še učinkovitejše čiščenje lahko detergent nanesete neposredno s pištolo, če ima visokotlačni čistilnik odprtino za detergent. Varnostna ključavnica za otroke prav tako olajša pritrditev sprožilca pištole, priročen adapter Quick Connect pa olajša namestitev visokotlačne cevi. Pištola na sprožilec je primerna za vse visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K 2 do K 7. * Če primerjate silo, potrebno za držanje sprožilca novega Kärcher COMFORT! Pištolo na sprožilec držite s standardnimi pištolami na sprožilec Kärcher. Natančna vrednost se razlikuje glede na uporabljeno napravo.

Značilnosti in prednosti
UDOBJE! Mehanizem za držanje
  • Razbremeni mišice, poveča udobje in tako pomaga povečati produktivnost.
Quick Connect
  • Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Bajonetni spoj
  • Omogoča priklop vseh elementov Kärcherjevega pribora.
Nanos detergenta brez pršilne cevi neposredno z razpršilno pištolo
  • Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Šoba za izpiranje neposredno na sprožilni pištoli (brez pršilne cevi)
  • Učinkovito in hitro odstranjevanje razmaknjene umazanije.
Otroško varovalo
  • Sprožilo pištole je blokirano.
Združljiv z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher v razredih K 2–K 7 z adapterjem Quick Connect
  • Popoln za kasnejšo nadgradnjo in zamenjavo. 
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,447
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,572
Mere (D × Š × V) (mm) 548 x 191 x 38
Kompatibilne naprave
