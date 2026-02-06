G 180 Q PC
G 180 Q COMFORT!Hold trigger pištola za visokotlačne čistilnike zagotavlja maksimalno udobje z zmanjšanjem sile držanja.
Opazno olajša visokotlačno čiščenje: pištola G 180 Q COMFORT!Hold trigger. Zahvaljujoč inovativnemu mehanizmu COMFORT!Hold se držalna sila zmanjša do 50 odstotkov*. To ne le preprečuje napetost in znake utrujenosti, ampak tudi povečuje produktivnost. To je še posebej pomembno pri dolgih aplikacijah in čiščenju velikih površin. Za še učinkovitejše čiščenje lahko detergent nanesete neposredno s pištolo, če ima visokotlačni čistilnik odprtino za detergent. Varnostna ključavnica za otroke prav tako olajša pritrditev sprožilca pištole, priročen adapter Quick Connect pa olajša namestitev visokotlačne cevi. Pištola na sprožilec je primerna za vse visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K 2 do K 7. * Če primerjate silo, potrebno za držanje sprožilca novega Kärcher COMFORT! Pištolo na sprožilec držite s standardnimi pištolami na sprožilec Kärcher. Natančna vrednost se razlikuje glede na uporabljeno napravo.
Značilnosti in prednosti
UDOBJE! Mehanizem za držanje
- Razbremeni mišice, poveča udobje in tako pomaga povečati produktivnost.
Quick Connect
- Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Bajonetni spoj
- Omogoča priklop vseh elementov Kärcherjevega pribora.
Nanos detergenta brez pršilne cevi neposredno z razpršilno pištolo
- Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Šoba za izpiranje neposredno na sprožilni pištoli (brez pršilne cevi)
- Učinkovito in hitro odstranjevanje razmaknjene umazanije.
Otroško varovalo
- Sprožilo pištole je blokirano.
Združljiv z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher v razredih K 2–K 7 z adapterjem Quick Connect
- Popoln za kasnejšo nadgradnjo in zamenjavo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,447
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,572
|Mere (D × Š × V) (mm)
|548 x 191 x 38
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
OPUŠČENI IZDELKI
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- Visokotlačni čistilnik K7 Premium Power Home