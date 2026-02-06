Popoln nadzor: zahvaljujoč gumbom +/– na visokotlačni pištoli G 180 Q Smart Control, lahko s pritiskom na gumb enostavno regulirate nivo tlaka in doziranje čistila. Da posebno trdovratna umazanija ne bo povzročila težav, lahko preko visokotlačne pištole aktivirate dodaten nivo tlaka, ki zagotavlja še večjo moč. Poleg nadzora na visokotlačni pištoli, lahko nastavitve tlaka preprosto in priročno prenesete tudi preko aplikacije Kärcher Home & Garden. Na LCD zaslonu G 180 Q Smart Control so ves čas prikazane nastavitve. Visokotlačna pištola, vključno z adapterjem Quick Connect, je primerna za vse visokotlačne čistilnike Kärcher Smart Control.