G 180 Q Smart Control visokotlačna pištola
Visokotlačna pištola G 180 Q Smart Control za vse visokotlačne čistilnike Kärcher Smart Control: z LCD zaslonom in tipkami za reguliranje tlaka in čistila.
Popoln nadzor: zahvaljujoč gumbom +/– na visokotlačni pištoli G 180 Q Smart Control, lahko s pritiskom na gumb enostavno regulirate nivo tlaka in doziranje čistila. Da posebno trdovratna umazanija ne bo povzročila težav, lahko preko visokotlačne pištole aktivirate dodaten nivo tlaka, ki zagotavlja še večjo moč. Poleg nadzora na visokotlačni pištoli, lahko nastavitve tlaka preprosto in priročno prenesete tudi preko aplikacije Kärcher Home & Garden. Na LCD zaslonu G 180 Q Smart Control so ves čas prikazane nastavitve. Visokotlačna pištola, vključno z adapterjem Quick Connect, je primerna za vse visokotlačne čistilnike Kärcher Smart Control.
Značilnosti in prednosti
tipki +/- na ročaju
- Za udobno regulacijo stopenj tlaka in koncentracije čistilnega sredstva.
Prikaz stopnje tlaka na LCD zaslonu
- Nastavitve naj bodo ves čas na ogled.
Boost način
- V primeru močne umazanije, je mogoče z visokotlačno pištolo aktivirati boost način.
Upravljanje z aplikacijo Kärcher Home & Garden
- Nivo tlaka lahko prek aplikacije prenesete na visokotlačno pištolo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,598
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,801
|Mere (D × Š × V) (mm)
|552 x 48 x 225