Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 10 m, maks.140 bar
Posebej fleksibilne visokotlačne cevi za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).
10-metrska gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|140
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Dolžina (m)
|10
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,088
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