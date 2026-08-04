Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 10 m, maks.140 bar

Posebej fleksibilne visokotlačne cevi za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).

10-metrska gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).

Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 140
Priključni navoj EASY!Lock
Dolžina (m) 10
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,088
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