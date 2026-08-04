Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar

Cev za čiščenje cevi dolžine 10 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).

10-metrska gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi do 220 barov (navojni priključek za šobo R 1/8).

Značilnosti in prednosti
Posebej fleksibilna visokotlačna cev z gumijasto zunanjo površino in jekleno mrežo
  • Idealna uporaba pri čiščenju cevi, saj doseže tudi najožja mesta.
  • Visoka odpornost na obrabo in dolga življenjska doba.
  • Vzdrži tlak do 250 bar.
Priključek: 1/8"
  • Kompatibilna s šobami za čiščenje cevi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 250
Priključni navoj EASY!Lock
Dolžina (m) 10
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,924

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