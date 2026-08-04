Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 120 bar
Cev za čiščenje cevi dolžine 20 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).
20-metrska gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).
Značilnosti in prednosti
Izredno fleksibilna PVC visokotlačna cev
- Minimalna teža in optimalno ravnanje.
- Odpornost na tlak do 120 barov.
Priključek: 1/8"
- Kompatibilna s šobami za čiščenje cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|140
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Dolžina (m)
|20
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,725
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.