Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar
Pri 20 m gibki cevi za čiščenje cevi gre za posebej fleksibilno visokotlačno cev za čiščenje notranjosti cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).
20-metrska gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi do 220 barov (navojni priključek za šobo R 1/8).
Značilnosti in prednosti
Posebej fleksibilna visokotlačna cev z gumijasto zunanjo površino in jekleno mrežo
- Idealna uporaba pri čiščenju cevi, saj doseže tudi najožja mesta.
- Visoka odpornost na obrabo in dolga življenjska doba.
- Vzdrži tlak do 250 bar.
Priključek: 1/8"
- Kompatibilna s šobami za čiščenje cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|250
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Dolžina (m)
|20
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3
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