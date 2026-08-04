Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar
Posebej fleksibilne visokotlačne cevi za čiščenje notranjosti cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).
30-metrska gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|140
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Dolžina (m)
|30
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,38
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