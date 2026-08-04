Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar

Posebej fleksibilne visokotlačne cevi za čiščenje notranjosti cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).

30-metrska gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).

Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 140
Priključni navoj M22 x 1,5
Dolžina (m) 30
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,38
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