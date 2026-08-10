Če so vam med košnjo napoti grmički ali zidovi, potrebujete priročno in zmogljivo napravo: kosilnico z nitjo Kärcher. Z njo boste zlahka pokosili nepriročna mesta na vrtu. Čisto košnjo zagotavlja glava z nitjo, ki je primerna za vse akumulatorske kosilnice z nitjo 36 V Kärcher Battery Power. Navita nit pri tem zagotavlja natančno košnjo in trpežnost, saj samodejno dovajanje niti nenehno prilagaja dolžino niti. Tako bo košnja dosledna tudi pri dolgotrajnejšem delu. Dodatni prednosti sta tiho delovanje ter preprosta menjava glave z nitjo brez orodja in s samo nekaj potezami.