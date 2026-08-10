Glava z nitjo LTR 36 Battery
Zaradi navite niti in samodejnega dovajanja niti je glava z nitjo za akumulatorsko kosilnico z nitjo 36 V Kärcher Battery Power popoln delovni pripomoček za težko dostopna mesta.
Če so vam med košnjo napoti grmički ali zidovi, potrebujete priročno in zmogljivo napravo: kosilnico z nitjo Kärcher. Z njo boste zlahka pokosili nepriročna mesta na vrtu. Čisto košnjo zagotavlja glava z nitjo, ki je primerna za vse akumulatorske kosilnice z nitjo 36 V Kärcher Battery Power. Navita nit pri tem zagotavlja natančno košnjo in trpežnost, saj samodejno dovajanje niti nenehno prilagaja dolžino niti. Tako bo košnja dosledna tudi pri dolgotrajnejšem delu. Dodatni prednosti sta tiho delovanje ter preprosta menjava glave z nitjo brez orodja in s samo nekaj potezami.
Značilnosti in prednosti
Zvita nit
- Natančno, tiho in zanesljivo - vse to je zagotovljeno z zvito nit.
Avtomatsko odvijanje niti
- Nit se samodejno prilagodi in je zato vedno popolne dolžine.
Glava z nitjo se lahko zamenja brez uporabe orodja
- Samo nekaj gibov in glava z nitjo se lahko zamenja brez orodja.
Praktični pokrov
- Poleg glave z nitjo je v obseg dobave vključen tudi ustrezen pokrov.
Prilagodljiva uporaba
- Robustna nit za rezanje brez težav doseže dele vrta, ki so težko dostopni.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Debelina niti (mm)
|2
|Dolžina niti na glavi (m)
|3,4
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,067
|Mere (D × Š × V) (mm)
|75 x 75 x 34
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Področja uporabe
- travnik
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh