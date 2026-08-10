Glava z nitjo LTR 36 Battery, tri v kompletu
Komplet treh glav z nitjo zagotavlja čisto košnjo na težko dostopnih mestih in je primeren za kosilnice z nitjo 36 V Kärcher Battery Power.
Težko dostopne kotičke najdemo na vsakem vrtu povsod, kjer je s kosilnico otežen dostop ali pa nam je na poti zid ali grmiček. Za delo v takšnih kotičkih potrebujemo majhno, prilagodljivo in vsekakor zmogljivo napravo: kosilnico z nitjo Kärcher. Ta je opremljena z navito nitjo, katere dolžina se nenehno prilagaja s samodejnim dovajanjem niti. Tako sta ob vsakem rezu vedno zagotovljeni idealna dolžina rezalne niti in čista košnja. Ko porabite celotno nit, brez orodja s samo nekaj potezami vstavite novo navitje. In že lahko nadaljujete k novemu izzivu oz. grmičku naproti.
Značilnosti in prednosti
Zvita nit
- Natančno, tiho in zanesljivo - vse to je zagotovljeno z zvito nit.
Avtomatsko odvijanje niti
- Nit se samodejno prilagodi in je zato vedno popolne dolžine.
Glava z nitjo se lahko zamenja brez uporabe orodja
- Samo nekaj gibov in glava z nitjo se lahko zamenja brez orodja.
Prilagodljiva uporaba
- Robustna nit za rezanje brez težav doseže dele vrta, ki so težko dostopni.
Praktični paket treh kosov.
- Tri priložene glave z nitjo vam omogočajo, da lahko delate dlje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Debelina niti (mm)
|2
|Dolžina niti na glavi (m)
|3,4
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,033
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,087
|Mere (D × Š × V) (mm)
|55 x 55 x 24
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Področja uporabe
- travnik
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh