Glava z nitjo LTR 36 Battery, tri v kompletu

Komplet treh glav z nitjo zagotavlja čisto košnjo na težko dostopnih mestih in je primeren za kosilnice z nitjo 36 V Kärcher Battery Power.

Težko dostopne kotičke najdemo na vsakem vrtu povsod, kjer je s kosilnico otežen dostop ali pa nam je na poti zid ali grmiček. Za delo v takšnih kotičkih potrebujemo majhno, prilagodljivo in vsekakor zmogljivo napravo: kosilnico z nitjo Kärcher. Ta je opremljena z navito nitjo, katere dolžina se nenehno prilagaja s samodejnim dovajanjem niti. Tako sta ob vsakem rezu vedno zagotovljeni idealna dolžina rezalne niti in čista košnja. Ko porabite celotno nit, brez orodja s samo nekaj potezami vstavite novo navitje. In že lahko nadaljujete k novemu izzivu oz. grmičku naproti.

Značilnosti in prednosti
Zvita nit
  • Natančno, tiho in zanesljivo - vse to je zagotovljeno z zvito nit.
Avtomatsko odvijanje niti
  • Nit se samodejno prilagodi in je zato vedno popolne dolžine.
Glava z nitjo se lahko zamenja brez uporabe orodja
  • Samo nekaj gibov in glava z nitjo se lahko zamenja brez orodja.
Prilagodljiva uporaba
  • Robustna nit za rezanje brez težav doseže dele vrta, ki so težko dostopni.
Praktični paket treh kosov.
  • Tri priložene glave z nitjo vam omogočajo, da lahko delate dlje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Debelina niti (mm) 2
Dolžina niti na glavi (m) 3,4
Barva Črna
Teža (Kg) 0,033
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,087
Mere (D × Š × V) (mm) 55 x 55 x 24
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • travnik
  • Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh