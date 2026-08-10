Težko dostopne kotičke najdemo na vsakem vrtu povsod, kjer je s kosilnico otežen dostop ali pa nam je na poti zid ali grmiček. Za delo v takšnih kotičkih potrebujemo majhno, prilagodljivo in vsekakor zmogljivo napravo: kosilnico z nitjo Kärcher. Ta je opremljena z navito nitjo, katere dolžina se nenehno prilagaja s samodejnim dovajanjem niti. Tako sta ob vsakem rezu vedno zagotovljeni idealna dolžina rezalne niti in čista košnja. Ko porabite celotno nit, brez orodja s samo nekaj potezami vstavite novo navitje. In že lahko nadaljujete k novemu izzivu oz. grmičku naproti.