Gospodinjski komplet

Priročni dodatki za preklapljanje med šobo za suha tla in šobo za oblazinjenje. Primerno za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilce z razpršilno ekstrakcijo.

S preklopno šobo za suha tla in šobo za oblazinjeno pohištvo komplet za gospodinjstvo vključuje idealne pripomočke za številna običajna gospodinjska opravila čiščenja. Talna šoba se preklaplja s pomočjo nožnega stikala, zaradi česar je primerna tako za preproge kot za trda tla, medtem ko je praktična šoba za oblazinjeno pohištvo z dvema nitkama idealna za nežno sesanje oblazinjenega pohištva in drugega oblazinjenja.

Značilnosti in prednosti
Preklopna sesalna šoba za suho sesanje
  • Ima ergonomsko nožno stikalo za hitro in enostavno nastavitev talne šobe za različne talne obloge (npr. preprogo ali laminat/parket).
  • Simboli za preproge in trda tla, znani iz sesalnikov za suho čiščenje, olajšajo izbiro prave nastavitve.
Vključno s parkirno sponko (lahko se uporablja samo za sesalnike WD)
  • Po želji se lahko pritrdi na talno šobo.
  • Zasnovan za hitro in enostavno vmesno parkiranje sesalne cevi in šobe med prekinitvami dela.
Šoba za oblazinjeno pohištvo z dvema dvigaloma niti
  • Za nežno in temeljito čiščenje oblazinjenega pohištva, oblazinjenega pohištva in tekstilnih površin.
Komplet dodatne opreme za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilce z razpršilno ekstrakcijo
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (kos) 3
Standardna nominalna širina (mm) DN 35
Barva Črna
Teža (Kg) 0,4
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,509
Mere (D × Š × V) (mm) 260 x 65 x 257
Področja uporabe
  • Talne obloge
  • Preproge
  • Trde talne obloge
  • Oblazinjene površine
  • Oblazinjeno pohištvo
  • Vzmetnice