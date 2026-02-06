S preklopno šobo za suha tla in šobo za oblazinjeno pohištvo komplet za gospodinjstvo vključuje idealne pripomočke za številna običajna gospodinjska opravila čiščenja. Talna šoba se preklaplja s pomočjo nožnega stikala, zaradi česar je primerna tako za preproge kot za trda tla, medtem ko je praktična šoba za oblazinjeno pohištvo z dvema nitkama idealna za nežno sesanje oblazinjenega pohištva in drugega oblazinjenja.