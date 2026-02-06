Gospodinjski komplet
Priročni dodatki za preklapljanje med šobo za suha tla in šobo za oblazinjenje. Primerno za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilce z razpršilno ekstrakcijo.
S preklopno šobo za suha tla in šobo za oblazinjeno pohištvo komplet za gospodinjstvo vključuje idealne pripomočke za številna običajna gospodinjska opravila čiščenja. Talna šoba se preklaplja s pomočjo nožnega stikala, zaradi česar je primerna tako za preproge kot za trda tla, medtem ko je praktična šoba za oblazinjeno pohištvo z dvema nitkama idealna za nežno sesanje oblazinjenega pohištva in drugega oblazinjenja.
Značilnosti in prednosti
Preklopna sesalna šoba za suho sesanje
- Ima ergonomsko nožno stikalo za hitro in enostavno nastavitev talne šobe za različne talne obloge (npr. preprogo ali laminat/parket).
- Simboli za preproge in trda tla, znani iz sesalnikov za suho čiščenje, olajšajo izbiro prave nastavitve.
Vključno s parkirno sponko (lahko se uporablja samo za sesalnike WD)
- Po želji se lahko pritrdi na talno šobo.
- Zasnovan za hitro in enostavno vmesno parkiranje sesalne cevi in šobe med prekinitvami dela.
Šoba za oblazinjeno pohištvo z dvema dvigaloma niti
- Za nežno in temeljito čiščenje oblazinjenega pohištva, oblazinjenega pohištva in tekstilnih površin.
Komplet dodatne opreme za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilce z razpršilno ekstrakcijo
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (kos)
|3
|Standardna nominalna širina (mm)
|DN 35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,509
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 65 x 257
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Talne obloge
- Preproge
- Trde talne obloge
- Oblazinjene površine
- Oblazinjeno pohištvo
- Vzmetnice