Gumijasta ustnica za FRV 30
Za gladka tla v zaprtih prostorih. Gumijasta ustnica poveča moč sesanja FRV 30 in zmanjša zadrževanje vode. Torej so tla po nekaj minutah spet dostopna.
Gumijasta plast za FRV 30 je priporočljiva za uporabo na gladkih tleh v zaprtih prostorih. Poveča sesalno moč in zmanjša količino vode na minimum. Tako so tla v notranjosti po nekaj minutah spet dostopna.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,088
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
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- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
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- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
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- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
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- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
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- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- Talna šoba FRV 30