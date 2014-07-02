Gumijasta ustnica za FRV 30

Za gladka tla v zaprtih prostorih. Gumijasta ustnica poveča moč sesanja FRV 30 in zmanjša zadrževanje vode. Torej so tla po nekaj minutah spet dostopna.

Gumijasta plast za FRV 30 je priporočljiva za uporabo na gladkih tleh v zaprtih prostorih. Poveča sesalno moč in zmanjša količino vode na minimum. Tako so tla v notranjosti po nekaj minutah spet dostopna.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,088
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI