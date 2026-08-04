Gumijasti jeziček za šobo za okna
Gumijasti jeziček za šobo za okna na parnem čistilcu.
Gumijasti jeziček za šobo za okna na parnem čistilcu je mogoče po potrebi zamenjati. Za pranje stekel brez sledi tekom dolgih let uporabe.
Značilnosti in prednosti
Gumijasti brisalec
- Za zamenjavo gumijastega brisalca okenske šobe, ko je iztrošen
- Rezultat čiščenja brez sledi čiščenja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|siva
|Teža (Kg)
|0,045
|Mere (D × Š × V) (mm)
|250 x 100 x 7
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Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Ogledala