H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
Inovativna PremiumFlex visokotlačna cev s sistemom proti vrtenju za delo brez nadležnega spotikanja ob cev. Dolžina 10 m. Vključno s priključkom Quick Connect.
10 m dolga PremiumFlex visokotlačna nadomestna cev bo spotikanju čez cev naredila konec. S patentiranim sistemom proti vrtenju je izjemno fleksibilna in omogoča neprekinjeno delo, ter hitro in enostavno shranjevanje. Zahvaljujoč priključku Quick Connect boste cev na visokotlačni čistilnik priklopili kot bi mignil. Izdelano iz PVC materiala in ne vsebuje ftalatov. Primerno za vse Kärcherjeve Consumer visokotlačne čistilnike razredov K 2 -7.
Značilnosti in prednosti
Nadomestna cev 10 m
- Velik radij delovanja.
Priključek Quick Connect
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Sistem proti vrtenju cevi
- Naredite konec spotikanju: Cev se ne bo vrtela in zavijala, pri vsaki uporabi bo ostala prilagodljiva.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Maks. tlak (Mpa)
|18
|Dolžina (m)
|10
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|1,077
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,291
|Mere (D × Š × V) (mm)
|245 x 245 x 65