10 m dolga PremiumFlex visokotlačna nadomestna cev bo spotikanju čez cev naredila konec. S patentiranim sistemom proti vrtenju je izjemno fleksibilna in omogoča neprekinjeno delo, ter hitro in enostavno shranjevanje. Zahvaljujoč priključku Quick Connect boste cev na visokotlačni čistilnik priklopili kot bi mignil. Izdelano iz PVC materiala in ne vsebuje ftalatov. Primerno za vse Kärcherjeve Consumer visokotlačne čistilnike razredov K 2 -7.