Blagodejno ne le za osebe, ki trpijo za alergijami in za osebe s posebno visokimi higienskim zahtevami: Visokoučinkovit filter HEPA 12 (EN1822:1998) zanesljivo zadržuje pelod, spore glivic, bakterije in pršice in s tem zagotavlja popolno čistočo. Izhodni zrak, ki izhaja iz visokoučinkovitega filtra je veliko bolj čist in svež od zraka v prostoru. V številkah: zanesljivo zadržuje 99,9 % vseh delcev velikosti nad 0,3 µm, ki povzročajo alergijo. Visokoučinkovit filter HEPA 12 (EN1822:1998) je ustrezen za modele VC 6100, VC 6200 in VC 6300.