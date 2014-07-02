HEPA 12-Filter*
Visokoučinkovit filter HEPA 12 (EN1822:1998) zanesljivo zadržuje pelod, spore glivic, bakterije in pršice. Zanesljivo filtrira 99,9 % vseh delcev nad 0,3 µm. *(EN: 1822: 1998)
Blagodejno ne le za osebe, ki trpijo za alergijami in za osebe s posebno visokimi higienskim zahtevami: Visokoučinkovit filter HEPA 12 (EN1822:1998) zanesljivo zadržuje pelod, spore glivic, bakterije in pršice in s tem zagotavlja popolno čistočo. Izhodni zrak, ki izhaja iz visokoučinkovitega filtra je veliko bolj čist in svež od zraka v prostoru. V številkah: zanesljivo zadržuje 99,9 % vseh delcev velikosti nad 0,3 µm, ki povzročajo alergijo. Visokoučinkovit filter HEPA 12 (EN1822:1998) je ustrezen za modele VC 6100, VC 6200 in VC 6300.
Značilnosti in prednosti
Primeren za Kärcherjeve sesalnike za suho sesanje VC 6/VC 6 Premium in starejše naprave VC 6.xxx
Zanesljivo zadrži najmanj 99,5 odstotka vseh delcev
Idealno za alergike
Priporočilo: menjava najmanj enkrat letno
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,085
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,136
|Mere (D × Š × V) (mm)
|140 x 101 x 46
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije