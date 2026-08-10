HEPA 13 filter DS 5500/ DS 5600 mediclean

Visokoučinkovit filter HEPA 13 zanesljivo zadržuje pelod, spore glivic, bakterije in pršice.

Visokoučinkovit filter HEPA 13 ima posebej učinkovito tesnilo. Zaradi tega zanesljivo zadržuje pelod, spore glivic, bakterije in pršice. Filtrira 99,99 % vseh delcev velikosti nad 0,3 µ.

Značilnosti in prednosti
Primerno za Kärcher sesalnike z vodnim filtrom DS 5500 in DS 5600
Zanesljivo filtriranje peloda, spor glivic, bakterij in pršic ki povzročajo alergije
Hitra in enostavna zamenjava
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Bela
Teža (Kg) 0,085
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,179
Mere (D × Š × V) (mm) 165 x 112 x 55
Kompatibilne naprave