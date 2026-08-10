Naš filter HEPA 13 zadrži drobne delce, ki merijo le nekaj mikrometrov, zahvaljujoč impresivni stopnji ločevanja 99,95 odstotka. Visoka zmogljivost filtra pomeni, da se skoraj vsi aerosoli, virusi in mikrobi ujamejo in se ne sprostijo nazaj v zunanji zrak. Filter HEPA 13, certificiran v skladu s testnim standardom DIN EN 1822:2019, izpolnjuje tudi visoke varnostne standarde v higiensko občutljivih območjih.