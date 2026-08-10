Izpolnjuje visoke varnostne standarde v higiensko občutljivih območjih: naš zelo učinkovit filter HEPA 14, certificiran v skladu s preskusnim standardom DIN EN 1822:2019, navduši s stopnjo ločevanja 99,995 odstotka in zadrži tudi najmanjše delce v območju nekaj mikrometrov. Tudi aerosoli, virusi in mikrobi se zanesljivo in skoraj popolnoma absorbirajo in se ne sprostijo nazaj v zunanji zrak.