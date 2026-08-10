HEPA-14 filter za T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp in T 15/1 Bp
Poveča zmogljivost filtra in izboljša pihanje zraka: zelo učinkovit filter HEPA 14 ponuja stopnjo ločevanja 99,995 % in je certificiran v skladu s preskusnim standardom DIN EN 1822:2019.
Izpolnjuje visoke varnostne standarde v higiensko občutljivih območjih: naš zelo učinkovit filter HEPA 14, certificiran v skladu s preskusnim standardom DIN EN 1822:2019, navduši s stopnjo ločevanja 99,995 odstotka in zadrži tudi najmanjše delce v območju nekaj mikrometrov. Tudi aerosoli, virusi in mikrobi se zanesljivo in skoraj popolnoma absorbirajo in se ne sprostijo nazaj v zunanji zrak.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število (Kos(i))
|1
|Barva
|Bela
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,152