HEPA-Filter
Visokoučinkoviti HEPA filter (EN1822:1998) zanesljivo zadrži pelod, spore gljivic, bakterije in pršice. Zaustavlja 99,9 % vseh delcev velikosti preko 0,3 µm.
Pomoč za alergike in idealno za vse, ki imajo radi čist zrak: visokoučinkoviti HEPA filter (EN1822:1998) zanesljivo zadrži pelod, spore gljivic, bakterije in pršice. Visokoučinkoviti filter zagotavlja filtracijo alergenov in prahu ter zagotavlja popolno čistočo. Izhodni zrak je čistejši od zraka v prostoru. Zaustavlja 99,9 % vseh delcev velikosti preko 0,3 µm. Idealna rešitev za osebe s posebno visokimi higienskimi zahtevami.
Značilnosti in prednosti
Visokoučinkovito filtriranje
- Zanesljivo zadrži pelod, spore glivic, bakterije in izločke pršic.
- Zanesljiva filtracija alergenov in prahu.
Idealno za alergike
- Zadrži 99,9 % vseh alergenih delcev, večjih od 0,3 µm.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,067
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,107
|Mere (D × Š × V) (mm)
|158 x 105 x 22