Pomoč za alergike in idealno za vse, ki imajo radi čist zrak: visokoučinkoviti HEPA filter (EN1822:1998) zanesljivo zadrži pelod, spore gljivic, bakterije in pršice. Visokoučinkoviti filter zagotavlja filtracijo alergenov in prahu ter zagotavlja popolno čistočo. Izhodni zrak je čistejši od zraka v prostoru. Zaustavlja 99,9 % vseh delcev velikosti preko 0,3 µm. Idealna rešitev za osebe s posebno visokimi higienskimi zahtevami.