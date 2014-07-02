HEPA-Filter

Visokoučinkoviti HEPA filter (EN1822:1998) zanesljivo zadrži pelod, spore gljivic, bakterije in pršice. Zaustavlja 99,9 % vseh delcev velikosti preko 0,3 µm.

Pomoč za alergike in idealno za vse, ki imajo radi čist zrak: visokoučinkoviti HEPA filter (EN1822:1998) zanesljivo zadrži pelod, spore gljivic, bakterije in pršice. Visokoučinkoviti filter zagotavlja filtracijo alergenov in prahu ter zagotavlja popolno čistočo. Izhodni zrak je čistejši od zraka v prostoru. Zaustavlja 99,9 % vseh delcev velikosti preko 0,3 µm. Idealna rešitev za osebe s posebno visokimi higienskimi zahtevami.

Značilnosti in prednosti
Visokoučinkovito filtriranje
  • Zanesljivo zadrži pelod, spore glivic, bakterije in izločke pršic.
  • Zanesljiva filtracija alergenov in prahu.
Idealno za alergike
  • Zadrži 99,9 % vseh alergenih delcev, večjih od 0,3 µm.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,067
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,107
Mere (D × Š × V) (mm) 158 x 105 x 22
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