HEPA - Higienski filter
Zahvaljujoč HEPA higienskem filtru (EN 1822:1998) je izhodni zrak iz sesalnika čistejši od zraka v prostoru. Priporočljiva je menjava 1xletno.
HEPA higienski filter (EN 1822:1998) zanesljivo in varno filtrira najmanjše nečistoče, kot npr. pelod ali delce, ki povzročajo alergije. Pri tem je tako temeljit, da je izhodni zrak iz sesalnika čistejši od zraka v prostoru v katerem treuntno delate. Priporočljiva je menjava 1xletno.
Značilnosti in prednosti
Primeren za Kärcher-jeve kompaktne sesalnike VC 5
Zanesljivo filtrira najdrobnejši prah, kot npr. pelod in delce ki povzročajo alergije
Zrak, ki izhaja iz sesalca je čistejši od zraka v prostoru
Filter bi bilo potrebno menjati enkrat letno
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,042
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,08
|Mere (D × Š × V) (mm)
|85 x 75 x 46
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije