HEPA higienski filter (EN 1822:1998) zanesljivo in varno filtrira najmanjše nečistoče, kot npr. pelod ali delce, ki povzročajo alergije. Pri tem je tako temeljit, da je izhodni zrak iz sesalnika čistejši od zraka v prostoru v katerem treuntno delate. Priporočljiva je menjava 1xletno.