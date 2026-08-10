HEPA - Higienski filter

Zahvaljujoč HEPA higienskem filtru (EN 1822:1998) je izhodni zrak iz sesalnika čistejši od zraka v prostoru. Priporočljiva je menjava 1xletno.

HEPA higienski filter (EN 1822:1998) zanesljivo in varno filtrira najmanjše nečistoče, kot npr. pelod ali delce, ki povzročajo alergije. Pri tem je tako temeljit, da je izhodni zrak iz sesalnika čistejši od zraka v prostoru v katerem treuntno delate. Priporočljiva je menjava 1xletno.

Značilnosti in prednosti
Primeren za Kärcher-jeve kompaktne sesalnike VC 5
Zanesljivo filtrira najdrobnejši prah, kot npr. pelod in delce ki povzročajo alergije
Zrak, ki izhaja iz sesalca je čistejši od zraka v prostoru
Filter bi bilo potrebno menjati enkrat letno
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,042
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,08
Mere (D × Š × V) (mm) 85 x 75 x 46
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Sesanje suhe umazanije