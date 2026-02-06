HEPA higienski filter
Higienski filter HEPA (EN 1822:1998) zanesljivo odstrani najfinejše delce iz izpušnega zraka sesalnika in poskrbi za občutno čistejši zrak v prostoru.
Higienski filter HEPA (EN 1822:1998) z največjo učinkovitostjo filtrira najfinejše delce umazanije, kot so cvetni prah, alergeni in prah iz izpušnega zraka vašega sesalnika. Zahvaljujoč visoki zmogljivosti filtra je izpušni zrak po sesanju pogosto čistejši od zraka iz okolice. Za optimalno delovanje in higieno priporočamo zamenjavo higienskega filtra HEPA (EN 1822:1998) enkrat letno.
Značilnosti in prednosti
HEPA filter v skladu z EN 1822:1998
- Zagotavlja najvišje standarde filtrov in zanesljivo odstrani najmanjše delce, kot so prašni delci, cvetni prah in alergeni.
- Zagotavlja bolj zdrav zrak v zaprtih prostorih, idealen za alergike.
Kakovosten material
- Dolga življenjska doba izdelka.
Enostavno rokovanje in odstranitev filtra
- Bajonet za hitro in enostavno zamenjavo filtra.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,042
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,066
|Mere (D × Š × V) (mm)
|89 x 89 x 35