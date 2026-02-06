Higienski filter HEPA (EN 1822:1998) z največjo učinkovitostjo filtrira najfinejše delce umazanije, kot so cvetni prah, alergeni in prah iz izpušnega zraka vašega sesalnika. Zahvaljujoč visoki zmogljivosti filtra je izpušni zrak po sesanju pogosto čistejši od zraka iz okolice. Za optimalno delovanje in higieno priporočamo zamenjavo higienskega filtra HEPA (EN 1822:1998) enkrat letno.