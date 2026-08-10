High End HD pištola
Robustna, trpežna vrhunska pištola za uporabo v živilski industriji in industriji. Zelo nizka izguba tlaka - tudi pri količini vode do 2500 l/h.
Zahvaljujoč materialom, odpornim na hrano in morsko vodo - idealno za profesionalno uporabo v živilski industriji in industriji. Vrhunska pištola zagotavlja izredno majhno izgubo tlaka - tudi pri zelo visokih količinah vode do 2500 litrov na uro. Zelo robustna in trpežna, z novimi, inovativnimi spojkami EASY!Lock za hitrejši priklop.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,948