Hitra spojka

Za hitro menjavo med različnimi šobami / pripomočki. Popolnoma prilagojen Kärcherjevi škropilni opremi, primerni za vmesno pištolo / brizgalno cev Z EASY!Lock notranjim navojem.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,462
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