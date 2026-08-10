Hitri polnilnik Battery Power 18 V

Hitri polnilnik napolni Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power do 80 % v samo 44 minutah in se lahko uporablja za vse akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.

Hitri polnilnik lahko z vgrajenim stenskim držalom preprosto pritrdite na steno. S hitrim polnilnikom lahko izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power napolnite do 80 % v samo 44 minutah. Z njim lahko polnite tudi druge izmenljive akumulatorske baterije 18 V Battery Power akumulatorske platforme Kärcher 18 V Battery Power.

Značilnosti in prednosti
Hitri polnilnik Battery Power 18 V: Hitri polnilnik
Hitri polnilnik
Izmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power do 80 % napolni v 44 minutah. Izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power do 80 % napolni v 94 minutah.
Hitri polnilnik Battery Power 18 V: Vsestranska uporaba
Vsestranska uporaba
Združljivo z vsemi baterijami, ki delujejo z baterijsko platformo Kärcher 18 V.
Hitri polnilnik Battery Power 18 V: Stensko držalo
Stensko držalo
Za priročno namestitev na steno.
Specifikacije

Tehnični podatki

Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
čas polnjenja baterija s hitrim polnilcem Baterija 18 V/2,5 Ah Battery Power:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

Baterija 18 V/5,0 Ah Battery Power:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Polnilni tok (A) 2,5
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 240
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Barva Črna
Teža (Kg) 0,623
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,79
Mere (D × Š × V) (mm) 184 x 133 x 88
Hitri polnilnik Battery Power 18 V
Hitri polnilnik Battery Power 18 V

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Dodatna oprema