Hitri polnilnik Battery Power 18 V
Hitri polnilnik napolni Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power do 80 % v samo 44 minutah in se lahko uporablja za vse akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.
Hitri polnilnik lahko z vgrajenim stenskim držalom preprosto pritrdite na steno. S hitrim polnilnikom lahko izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power napolnite do 80 % v samo 44 minutah. Z njim lahko polnite tudi druge izmenljive akumulatorske baterije 18 V Battery Power akumulatorske platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Značilnosti in prednosti
Hitri polnilnikIzmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power do 80 % napolni v 44 minutah. Izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power do 80 % napolni v 94 minutah.
Vsestranska uporabaZdružljivo z vsemi baterijami, ki delujejo z baterijsko platformo Kärcher 18 V.
Stensko držaloZa priročno namestitev na steno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|čas polnjenja baterija s hitrim polnilcem
|
Baterija 18 V/2,5 Ah Battery Power:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Baterija 18 V/5,0 Ah Battery Power:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,623
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,79
|Mere (D × Š × V) (mm)
|184 x 133 x 88
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- AD 2 Battery
- AD 2 Battery Set
- BLV 18-200 Battery
- BP 2.000-18
- BR 30/1 C Bp
- BR 30/1 C Bp Pack 18/25
- BR 30/1 C Bp Pack 18/30
- CNS 18-30 Battery
- GSH 18-20 Battery
- HGE 2-18
- HGE 2-18 Battery Set
- HGE 3-18
- HGE 3-18 Battery Set
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- LBL 2 Battery
- LBL 2 Battery Set
- LMO 18-33 Battery
- LMO 18-33 Battery Set
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18
- LMO 3-18 Battery Set
- LMO 4-18 Dual
- LMO 4-18 Dual Battery Set
- LMO 5-18 Dual
- LMO 5-18 Dual Battery Set
- LTR 2-18
- LTR 2-18 Battery Set
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Battery Set
- LTR 3-18 Dual
- LTR 3-18 Dual Battery Set
- MFL 2-18
- OC 6-18
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Premium
- OC 6-18 Premium Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PGS 4-18
- PHG 2-18
- PSU 4-18
- PSW 18-20 Battery
- SE 3-18 Compact
- SE 3-18 Compact Battery Set
- TLO 2-18
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WRE 18-55
- WRE 18-55 Battery Set
- Začetni komplet Battery Power 18/25
- Začetni komplet Battery Power 18/50