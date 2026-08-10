Hitri polnilnik za vse 36-voltne izmenljive akumulatorske baterije v okviru akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 36 V hitro povrne polno zmogljivost akumulatorske baterije. Izmenljiva akumulatorska baterija 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power se npr. napolni do 80 % v samo 48 minutah. Poleg tega ima polnilnik vgrajeno stensko držalo.