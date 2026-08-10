Hitri polnilnik Battery Power 36 V

S hitrim polnilnikom lahko izmenljivo akumulatorsko baterijo 36 V/2,5 Ah napolnite do 80 % v samo 48 minutah. Primerno tudi za vse ostale akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 36 V.

Hitri polnilnik za vse 36-voltne izmenljive akumulatorske baterije v okviru akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 36 V hitro povrne polno zmogljivost akumulatorske baterije. Izmenljiva akumulatorska baterija 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power se npr. napolni do 80 % v samo 48 minutah. Poleg tega ima polnilnik vgrajeno stensko držalo.

Značilnosti in prednosti
Hitri polnilnik Battery Power 36 V: Hitri polnilnik
Hitri polnilnik
Izmenljivo baterijo 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power do 80 % napolni v 48 minutah. Izmenljivo baterijo 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power do 80 % napolni v 1,5 ure.
Hitri polnilnik Battery Power 36 V: Vsestranska uporaba
Vsestranska uporaba
Združljivo z vsemi baterijami, ki delujejo z baterijsko platformo Kärcher 36 V.
Hitri polnilnik Battery Power 36 V: Stensko držalo
Stensko držalo
Za priročno namestitev na steno.
Specifikacije

Tehnični podatki

Baterijska platforma Baterijska platforma 36 V
čas polnjenja baterija s hitrim polnilcem Baterija 36 V/2,5 Ah Battery Power:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

Baterija 36 V/5,0 Ah Battery Power:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Polnilni tok (A) 2,5
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 240
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Barva Črna
Teža (Kg) 0,677
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,92
Mere (D × Š × V) (mm) 184 x 133 x 88
Hitri polnilnik Battery Power 36 V

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