Hitri polnilnik Battery Power 36 V
S hitrim polnilnikom lahko izmenljivo akumulatorsko baterijo 36 V/2,5 Ah napolnite do 80 % v samo 48 minutah. Primerno tudi za vse ostale akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 36 V.
Hitri polnilnik za vse 36-voltne izmenljive akumulatorske baterije v okviru akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 36 V hitro povrne polno zmogljivost akumulatorske baterije. Izmenljiva akumulatorska baterija 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power se npr. napolni do 80 % v samo 48 minutah. Poleg tega ima polnilnik vgrajeno stensko držalo.
Značilnosti in prednosti
Hitri polnilnikIzmenljivo baterijo 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power do 80 % napolni v 48 minutah. Izmenljivo baterijo 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power do 80 % napolni v 1,5 ure.
Vsestranska uporabaZdružljivo z vsemi baterijami, ki delujejo z baterijsko platformo Kärcher 36 V.
Stensko držaloZa priročno namestitev na steno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|čas polnjenja baterija s hitrim polnilcem
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Baterija 36 V/2,5 Ah Battery Power:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
Baterija 36 V/5,0 Ah Battery Power:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,677
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,92
|Mere (D × Š × V) (mm)
|184 x 133 x 88
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