HK 12 komplet z visokotlačno cevjo
Komplet za nadgradnjo z 12-metrsko visokotlačno cevjo, visokotlačno pištolo in adapterjem Quick Connect za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7 (izdelane med letom 1992 in 2017) brez koluta za cev.
Ta komplet dodatne opreme poleg 12-metrske visokotlačne cevi vsebuje tudi ergonomsko visokotlačno pišolo in adapter Quick Connect za visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7 (izdelane med letom 1992 in 2017) brez koluta za cev.
Značilnosti in prednosti
Kos adapterja
- Enostavno ločevanje visokotlačne cevi od pištole in naprave.
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Visokotlačna cev
- S Quick Connect priključki za hitrejše sestavljanje.
Visokotlačna pištola
- Za ergonomsko delo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Maks. tlak (bar)
|180
|Dolžina (m)
|12
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,49
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,792
|Mere (D × Š × V) (mm)
|551 x 250 x 250
Kompatibilne naprave
