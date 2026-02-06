HK 12 komplet z visokotlačno cevjo

Komplet za nadgradnjo z 12-metrsko visokotlačno cevjo, visokotlačno pištolo in adapterjem Quick Connect za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7 (izdelane med letom 1992 in 2017) brez koluta za cev.

Ta komplet dodatne opreme poleg 12-metrske visokotlačne cevi vsebuje tudi ergonomsko visokotlačno pišolo in adapter Quick Connect za visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7 (izdelane med letom 1992 in 2017) brez koluta za cev.

Značilnosti in prednosti
Kos adapterja
  • Enostavno ločevanje visokotlačne cevi od pištole in naprave.
  • Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Visokotlačna cev
  • S Quick Connect priključki za hitrejše sestavljanje.
Visokotlačna pištola
  • Za ergonomsko delo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 60
Maks. tlak (bar) 180
Dolžina (m) 12
Barva Črna
Teža (Kg) 1,49
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,792
Mere (D × Š × V) (mm) 551 x 250 x 250
Dodatna oprema
