HK 4 komplet z visokotlačno cevjo

4-metrski komplet dodatkov je primeren za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike K 2 proizvedene po l. 1992 (razen naprav s kolutom za cev). Vključuje visokotlačno pištolo in Quick Connect adapter.

Komplet dodatkov vključuje visokotlačno cev dolžine 4 metrov, ergonomsko visokotlačno pištolo in adapter za naknadno vgradnjo praktičnega adapterja Quick Connect za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razreda K 2, izdelane po letu 1992 (razen naprav s kolutom za cev).

Značilnosti in prednosti
Kos adapterja
  • Enostavno ločevanje visokotlačne cevi od pištole in naprave.
Visokotlačna cev
  • S Quick Connect priključki za hitrejše sestavljanje.
Visokotlačna pištola
  • Za ergonomsko delo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 40
Maks. tlak (bar) 120
Dolžina (m) 4
Barva Črna
Teža (Kg) 0,8
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,061
Mere (D × Š × V) (mm) 551 x 190 x 188
