HK 4 komplet z visokotlačno cevjo
4-metrski komplet dodatkov je primeren za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike K 2 proizvedene po l. 1992 (razen naprav s kolutom za cev). Vključuje visokotlačno pištolo in Quick Connect adapter.
Komplet dodatkov vključuje visokotlačno cev dolžine 4 metrov, ergonomsko visokotlačno pištolo in adapter za naknadno vgradnjo praktičnega adapterja Quick Connect za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razreda K 2, izdelane po letu 1992 (razen naprav s kolutom za cev).
Značilnosti in prednosti
Kos adapterja
- Enostavno ločevanje visokotlačne cevi od pištole in naprave.
Visokotlačna cev
- S Quick Connect priključki za hitrejše sestavljanje.
Visokotlačna pištola
- Za ergonomsko delo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Temperatura (°C)
|max. 40
|Maks. tlak (bar)
|120
|Dolžina (m)
|4
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,061
|Mere (D × Š × V) (mm)
|551 x 190 x 188
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.