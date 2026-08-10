Hy-Protect filter
Ultrafilter Hy-Protect je tretja stopnja filtra štiristopenjskega koncepta filtra našega vodnega filtrirnega sistema Kärcher WPC 120 UF.
Ultrafilter Hy-Protect zanesljivo zadrži bakterije, viruse in tudi mikroplastiko do velikosti delcev > 0,1 µm. Ultrafilter je tretja filtrirna stopnja štiristopenjskega koncepta filtra Kärcherjevega vodnega filtrirnega sistema WPC 120 UF.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,42
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,513
|Mere (D × Š × V) (mm)
|71 x 71 x 272
Področja uporabe
- Pitna voda