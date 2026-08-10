Hy-Protect filter

Ultrafilter Hy-Protect je tretja stopnja filtra štiristopenjskega koncepta filtra našega vodnega filtrirnega sistema Kärcher WPC 120 UF.

Ultrafilter Hy-Protect zanesljivo zadrži bakterije, viruse in tudi mikroplastiko do velikosti delcev > 0,1 µm. Ultrafilter je tretja filtrirna stopnja štiristopenjskega koncepta filtra Kärcherjevega vodnega filtrirnega sistema WPC 120 UF.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža brez dodatkov (Kg) 0,42
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,513
Mere (D × Š × V) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Pitna voda