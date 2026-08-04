iSolar 400 Advanced

iSolar 400 glava krtače za pretok vode 700-1.000 l / h. Krtača s širino 400 mm čisti majhne do srednje velike fotovoltaične sisteme. Primerna tudi za čiščenje sistemov na stebrih.

Rotacijska krtača iSolar 400 na vodni pogon je primerna za visokotlačne čistilnike s pretokom vode od 700 do 1.000 l/h. Krtača z delovno širino 400 mm je še posebej primerna za čiščenje manjših do srednje velikih fotonapetostnih sistemov. Zaradi majhne teže in preproste uporabe lahko z njo udobno očistite tudi sisteme na stebrih.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) 700 / 1000
Dovodna temperatura (°C) max. 40
Priključni navoj M 18
Premer (mm) 400
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,55
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Čiščenje fotonapetostnih panelov.
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.