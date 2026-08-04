iSolar 400 Advanced
iSolar 400 glava krtače za pretok vode 700-1.000 l / h. Krtača s širino 400 mm čisti majhne do srednje velike fotovoltaične sisteme. Primerna tudi za čiščenje sistemov na stebrih.
Rotacijska krtača iSolar 400 na vodni pogon je primerna za visokotlačne čistilnike s pretokom vode od 700 do 1.000 l/h. Krtača z delovno širino 400 mm je še posebej primerna za čiščenje manjših do srednje velikih fotonapetostnih sistemov. Zaradi majhne teže in preproste uporabe lahko z njo udobno očistite tudi sisteme na stebrih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|700 / 1000
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključni navoj
|M 18
|Premer (mm)
|400
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,55
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Čiščenje fotonapetostnih panelov.
Dodatna oprema
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