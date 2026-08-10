iSolar 400 Advanced
iSolar 400 krtača (delovna širina 400 mm) je zasnovana za hitrost pretoka vode od 1.100-1.300 l / h. Za majhne do srednje velike fotovoltaične sisteme (vključno s sistemi na stebrih).
Pribor za visokotlačne čistilnike s pretokom vode od 1.100 do 1.300 l/h: iSolar 400 je rotacijska krtača na vodni pogon z delovno širino 400 mm. Z njo lahko odlično očistite zlasti manjše do srednje velike fotonapetostne sisteme. Za to poskrbita nizka teža in udobna uporaba krtače. Tako boste tudi sisteme na stebrih očistili hitro in enostavno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|1100 / 1300
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključni navoj
|M 18
|Premer (mm)
|400
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,5
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Področja uporabe
- Čiščenje fotonapetostnih panelov.
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