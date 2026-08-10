Pribor za visokotlačne čistilnike s pretokom vode od 1.100 do 1.300 l/h: iSolar 400 je rotacijska krtača na vodni pogon z delovno širino 400 mm. Z njo lahko odlično očistite zlasti manjše do srednje velike fotonapetostne sisteme. Za to poskrbita nizka teža in udobna uporaba krtače. Tako boste tudi sisteme na stebrih očistili hitro in enostavno.