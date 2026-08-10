Primerna za visokotlačne čistilnike s pretokom vode od 1.100 do 1.300 l/h. iSolar 800 nudi veliko delovno širino 800 mm. Krtačna glava na vodni pogon je opremljena z dvema rotacijskima krtačama, ki se vrtita v nasprotnih smereh. Tako se izničijo prečne sile, kar omogoča lažje delo. Fleksibilen gibljiv zglob na priključku krtačne glave dodatno olajša delo in poleg tega zagotavlja, da krtače vedno ležijo plosko na površini. Tako lahko fotonapetostne sisteme očistite absolutno popolno in dosežete enakomerne rezultate. Tudi zelo veliki paneli, kot jih vidimo na primer na strehah hlevov, bodo zahvaljujoč visoki površinski zmogljivosti očiščeni kot bi mignil.