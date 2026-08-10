iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)
Za hitrost pretoka vode 1.100-1.300 l / h: z dvema rotacijskima krtačama, ki se vrtita v nasprotnih smereh in upogljivim zglobom zagotavljata, da so fotovoltaični sistemi enakomerno čisti.
Primerna za visokotlačne čistilnike s pretokom vode od 1.100 do 1.300 l/h. iSolar 800 nudi veliko delovno širino 800 mm. Krtačna glava na vodni pogon je opremljena z dvema rotacijskima krtačama, ki se vrtita v nasprotnih smereh. Tako se izničijo prečne sile, kar omogoča lažje delo. Fleksibilen gibljiv zglob na priključku krtačne glave dodatno olajša delo in poleg tega zagotavlja, da krtače vedno ležijo plosko na površini. Tako lahko fotonapetostne sisteme očistite absolutno popolno in dosežete enakomerne rezultate. Tudi zelo veliki paneli, kot jih vidimo na primer na strehah hlevov, bodo zahvaljujoč visoki površinski zmogljivosti očiščeni kot bi mignil.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|1100 / 1300
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključni navoj
|M 18
|Premer (mm)
|800
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,7
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Čiščenje fotonapetostnih panelov.
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.