iSolar 800 Advanced
iSolar 800 glava krtače, širina 800 mm, za pretok vode 700-1.000 l / h. Z dvema rotacijskima krtačama, ki se vrtita v nasprotnih smereh in upogljivim zglobom. Za fotovoltaične sisteme.
Sončni razgledi! Glava krtače iSolar 800 na vodni pogon z 800 mm delovne širine je primerna za visokotlačne čistilnike s pretokom vode od 700 do 1.000 l/h. iSolar 800 deluje z dvema rotacijskima krtačama, ki se vrtita v nasprotnih smereh, in se uporablja za čiščenje fotonapetostnih sistemov. Rotacijski krtači, ki se vrtita v nasprotnih smereh, izničita vse prečne sile in tako zagotavljata optimalno uporabo. Delo olajša tudi fleksibilen gibljiv zglob na priključku krtačne glave. Poskrbi za to, da ščetine vedno ležijo plosko na površini in tako omogoča enakomerne rezultate čiščenja. Krtačna glava prepriča zlasti z izredno visoko površinsko zmogljivostjo, zato je primerna za čiščenje velikih sistemov, na primer na strehah hlevov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|700 / 1000
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključni navoj
|M 18
|Premer (mm)
|800
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,5
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Področja uporabe
- Čiščenje fotonapetostnih panelov.
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