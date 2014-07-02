iSolar visokotlačna cev 14

Visokokakovostna fleksibilna visokotlačna cev (z gumijastim vrhnjim slojem) za iSolar TL 14. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga.

Visokokakovostna in fleksibilna visokotlačna cev z gumijastim vrhnjim slojem je še posebej primerna za uporabo v povezavi z iSolar TL 14. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti, ki so idealne ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina teleskopskega ročaja (m) 15
Dovodna temperatura (°C) max. 155
Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,8
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