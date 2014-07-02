iSolar zaščita pred padcem
Certificiran sistem za zaščito oseb pri delu na strehi. Vsebina: sistem za prestrezanje, ki se premika skupaj z uporabnikom, z blažilniki padca s trakom in vodilno jeklenico dolžine 15 m, pritrdilni trak, varnostni pas s hitrimi zaklopkami in kovinska škatla.
Certificiran varovalni sistem, skladen s standardi, za varno delo na strehi. Zaščita pred padcem vsebuje sistem za prestrezanje, ki se premika skupaj z uporabnikom, z blažilniki padca s trakom in vodilno jeklenico dolžine 15 m, pritrdilni trak, varnostni pas s hitrimi zaklopkami in kovinsko škatlo za shranjevanje in transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,35
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