Izmenljivi nastavek Home&Garden za WB 120 in WB 100

Za temeljito čiščenje neobčutljivih površin okoli hiše: izmenljivi nastavek krtače za pranje Home & Garden za rotacijsko krtačo za pranje.

Črne ščetine izmenljivega nastavka krtače za pranje Home & Garden, so robustnejše od prosojnih ščetin izmenljivega nastavka krtače za pranje Universal, zato olajšajo odstranjevanje trdovratne umazanije. Nastavek je idealen za čiščenje neobčutljivih površin z rotacijsko krtačo, npr. za pranje kamna, kovine ali plastike. Nastavek je združljiv z rotacijsko krtačo za pranje WB 120 in s prejšnjim modelom krtače WB 100.

Značilnosti in prednosti
Črne robustne ščetine
  • Preprosto čiščenje trdovratne umazanije.
Za površine okoli hiše
  • Idealno za čiščenje neobčutljivih površin, npr. kamna, kovine in plastike.
Izbirna dodatna oprema
  • Več vsestranskih možnosti uporabe rotacijske krtače za pranje.
Združljivost
  • Možnost uporabe z rotacijsko krtačo za pranje WB 120 in prejšnjim modelom krtače WB 100.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,145
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,208
Mere (D × Š × V) (mm) 153 x 153 x 58

Kompatibilne naprave
Področja uporabe
  • Garažna vrata
  • Čiščenje streh in nadstreškov (npr. nadstreškov za avtomobile).
  • Žaluzije/rolete