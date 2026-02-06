Črne ščetine izmenljivega nastavka krtače za pranje Home & Garden, so robustnejše od prosojnih ščetin izmenljivega nastavka krtače za pranje Universal, zato olajšajo odstranjevanje trdovratne umazanije. Nastavek je idealen za čiščenje neobčutljivih površin z rotacijsko krtačo, npr. za pranje kamna, kovine ali plastike. Nastavek je združljiv z rotacijsko krtačo za pranje WB 120 in s prejšnjim modelom krtače WB 100.