Izmenljivi nastavek Home&Garden za WB 120 in WB 100
Za temeljito čiščenje neobčutljivih površin okoli hiše: izmenljivi nastavek krtače za pranje Home & Garden za rotacijsko krtačo za pranje.
Črne ščetine izmenljivega nastavka krtače za pranje Home & Garden, so robustnejše od prosojnih ščetin izmenljivega nastavka krtače za pranje Universal, zato olajšajo odstranjevanje trdovratne umazanije. Nastavek je idealen za čiščenje neobčutljivih površin z rotacijsko krtačo, npr. za pranje kamna, kovine ali plastike. Nastavek je združljiv z rotacijsko krtačo za pranje WB 120 in s prejšnjim modelom krtače WB 100.
Značilnosti in prednosti
Črne robustne ščetine
- Preprosto čiščenje trdovratne umazanije.
Za površine okoli hiše
- Idealno za čiščenje neobčutljivih površin, npr. kamna, kovine in plastike.
Izbirna dodatna oprema
- Več vsestranskih možnosti uporabe rotacijske krtače za pranje.
Združljivost
- Možnost uporabe z rotacijsko krtačo za pranje WB 120 in prejšnjim modelom krtače WB 100.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,145
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,208
|Mere (D × Š × V) (mm)
|153 x 153 x 58
Video posnetki
Področja uporabe
- Garažna vrata
- Čiščenje streh in nadstreškov (npr. nadstreškov za avtomobile).
- Žaluzije/rolete