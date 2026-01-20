Izmenljivi nastavek Universal za WB 120 in WB 100
Prosojne ščetine nastavka krtače za pranje so vsestransko uporabne za najrazličnejše vrste čiščenja. Izmenljivi nastavek Universal za rotacijsko krtačo za pranje WB 120 je idealen za čiščenje vseh gladkih površin, na primer laka, stekla ali plastike. Nastavek je združljiv tudi s prejšnjim modelom krtače WB 100.
Značilnosti in prednosti
Mehke prosojne ščetine
- Nežno, neagresivni in učinkovito čiščenje
Univerzalno uporabno
- Za vse gladke površine, kot so lak, steklo ali plastika.
Izbirna dodatna oprema
- Več vsestranskih možnosti uporabe rotacijske krtače za pranje.
Združljivost
- Možnost uporabe z rotacijsko krtačo za pranje WB 120 in prejšnjim modelom krtače WB 100.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,135
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,198
|Mere (D × Š × V) (mm)
|153 x 153 x 48
Video posnetki