Prosojne ščetine nastavka krtače za pranje so vsestransko uporabne za najrazličnejše vrste čiščenja. Izmenljivi nastavek Universal za rotacijsko krtačo za pranje WB 120 je idealen za čiščenje vseh gladkih površin, na primer laka, stekla ali plastike. Nastavek je združljiv tudi s prejšnjim modelom krtače WB 100.