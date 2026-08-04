Jet pištola

Hitra namestitev, preprosto prenašanje, takojšnji izklop – brizgalna pištola GS je cenovno ugodna rešitev za čiščenje majhnih do srednje velikih površin vseh vrst. Nastavljiv tlak/količina vode.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 3,4
Kompatibilne naprave
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