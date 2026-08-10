K!Control za samopostrežne pralnice s terminalom za kreditne kartice
K!Control je začetni in plačilni sistem z integriranim terminalom za brezstično plačevanje s kreditnimi karticami.
S svojo moderno zasnovo, intuitivnim upravljanjem in različnimi možnostmi plačila K!Control ponuja udoben in varen začetek in postopek plačila v samopostrežnih pralnicah. Stroj ima vgrajen terminal za kreditne kartice, ki strankam omogoča brezstično plačilo programov pomivanja. Upravljalna plošča z velikim 7-palčnim zaslonom in vrtljivim gumbom vodi stranke vizualno in intuitivno skozi vsak program pranja. Zaslon prikazuje preostali čas in dobroimetje v realnem času, tako da ima stranka vedno pregled. K!Control je lahko opcijsko opremljen s stojalom, tako da ga lahko postavite na vidno mesto in je lahko dostopen. Lahko je opremljen tudi z osvetljenimi LED stranskimi trakovi.
Značilnosti in prednosti
Upravljalna plošča z velikim 7" zaslonom in vrtljivim gumbom
- Popoln pregled pranja.
- Pogled v realnem času preostalega časa ali preostalega kredita.
Terminal za kreditne kartice
- Enostavno brezstično plačilo v pralnici.
Izbirno stojalo
- Možna vidna postavitev.
- Visoka vidljivost in enostaven dostop.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|17,3
|Mere (D × Š × V) (mm)
|500 x 380 x 280
Video posnetki
Področja uporabe
- Sistem zagona in plačila samopostrežnih pralnic