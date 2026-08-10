S svojo moderno zasnovo, intuitivnim upravljanjem in različnimi možnostmi plačila K!Control ponuja udoben in varen začetek in postopek plačila v samopostrežnih pralnicah. Stroj ima vgrajen terminal za kreditne kartice, ki strankam omogoča brezstično plačilo programov pomivanja. Upravljalna plošča z velikim 7-palčnim zaslonom in vrtljivim gumbom vodi stranke vizualno in intuitivno skozi vsak program pranja. Zaslon prikazuje preostali čas in dobroimetje v realnem času, tako da ima stranka vedno pregled. K!Control je lahko opcijsko opremljen s stojalom, tako da ga lahko postavite na vidno mesto in je lahko dostopen. Lahko je opremljen tudi z osvetljenimi LED stranskimi trakovi.