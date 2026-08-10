K!Control za samopostrežne pralnice z elektronskim sprejemnikom kovancev
K!Control je sistem za zagon in plačevanje s sprejemnikom kovancev, ki omogoča udoben zagon programov pranja s kovanci.
K!Control navdušuje s svojim modernim dizajnom in preprostim upravljanjem. Stroj ima elektronski sprejemnik kovancev, ki strankam omogoča udoben zagon programov pranja s kovanci. Upravljalna plošča z velikim 7-palčnim zaslonom in vrtljivim gumbom vodi stranke vizualno in intuitivno skozi vsak program pomivanja za popolne rezultate pomivanja. Zaslon prikazuje tudi preostali čas in dobroimetje v realnem času, tako da imajo stranke vedno popoln pregled nad pralnico svojega vozila. K!Control je lahko opcijsko opremljen s stojalom, tako da ga lahko postavite na vidno mesto in je lahko dostopen. Lahko je opremljen tudi z osvetljenimi LED stranskimi trakovi.
Značilnosti in prednosti
Upravljalna plošča z velikim 7" zaslonom in vrtljivim gumbom
- Popoln pregled pranja.
- Pogled v realnem času preostalega časa ali preostalega kredita.
Elektronski indikator kovancev
- Enostavno plačilo v pralnici.
- Plačilo s kovanci ali žetoni.
- Večdimenzionalni pregled kovancev za zmanjšanje vstavljanja ponarejenih kovancev.
Izbirno stojalo
- Možna vidna postavitev.
- Visoka vidljivost in enostaven dostop.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|16,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|500 x 380 x 250
Video posnetki
Področja uporabe
- Sistem zagona in plačila samopostrežnih pralnic