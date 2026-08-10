K!Control za samopostrežne pralnice z elektronskim sprejemnikom kovancev

K!Control je sistem za zagon in plačevanje s sprejemnikom kovancev, ki omogoča udoben zagon programov pranja s kovanci.

K!Control navdušuje s svojim modernim dizajnom in preprostim upravljanjem. Stroj ima elektronski sprejemnik kovancev, ki strankam omogoča udoben zagon programov pranja s kovanci. Upravljalna plošča z velikim 7-palčnim zaslonom in vrtljivim gumbom vodi stranke vizualno in intuitivno skozi vsak program pomivanja za popolne rezultate pomivanja. Zaslon prikazuje tudi preostali čas in dobroimetje v realnem času, tako da imajo stranke vedno popoln pregled nad pralnico svojega vozila. K!Control je lahko opcijsko opremljen s stojalom, tako da ga lahko postavite na vidno mesto in je lahko dostopen. Lahko je opremljen tudi z osvetljenimi LED stranskimi trakovi.

Značilnosti in prednosti
Upravljalna plošča z velikim 7" zaslonom in vrtljivim gumbom
  • Popoln pregled pranja.
  • Pogled v realnem času preostalega časa ali preostalega kredita.
Elektronski indikator kovancev
  • Enostavno plačilo v pralnici.
  • Plačilo s kovanci ali žetoni.
  • Večdimenzionalni pregled kovancev za zmanjšanje vstavljanja ponarejenih kovancev.
Izbirno stojalo
  • Možna vidna postavitev.
  • Visoka vidljivost in enostaven dostop.
Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 16,6
Mere (D × Š × V) (mm) 500 x 380 x 250

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Področja uporabe
  • Sistem zagona in plačila samopostrežnih pralnic