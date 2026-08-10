K!Control navdušuje s svojim modernim dizajnom in preprostim upravljanjem. Stroj ima elektronski sprejemnik kovancev, ki strankam omogoča udoben zagon programov pranja s kovanci. Upravljalna plošča z velikim 7-palčnim zaslonom in vrtljivim gumbom vodi stranke vizualno in intuitivno skozi vsak program pomivanja za popolne rezultate pomivanja. Zaslon prikazuje tudi preostali čas in dobroimetje v realnem času, tako da imajo stranke vedno popoln pregled nad pralnico svojega vozila. K!Control je lahko opcijsko opremljen s stojalom, tako da ga lahko postavite na vidno mesto in je lahko dostopen. Lahko je opremljen tudi z osvetljenimi LED stranskimi trakovi.