K!Control za samopostrežne pralnice za uporabo z zunanjim plačilnim sistemom
K!Control omogoča zagon pomivalnih programov preko zunanjega plačilnega sistema in zagotavlja enostavno upravljanje v samopostrežnih pralnicah.
K!Control navdušuje s svojim modernim dizajnom in preprostim upravljanjem. Zasnovan je za uporabo z zunanjim plačilnim sistemom in strankam omogoča udoben zagon svojih programov pranja. Upravljalna plošča z velikim 7-palčnim zaslonom in vrtljivim gumbom vodi stranke vizualno in intuitivno skozi vsak program pomivanja za popolne rezultate pomivanja. Zaslon prikazuje preostali čas in dobroimetje v realnem času, tako da ima stranka vedno popoln pregled nad svojim pranjem vozila. K!Control je lahko opcijsko opremljen s stojalom, tako da ga lahko postavite na vidno mesto in je lahko dostopen. Lahko je opremljen tudi z osvetljenimi LED stranskimi trakovi.
Značilnosti in prednosti
Upravljalna plošča z velikim 7" zaslonom in vrtljivim gumbom
- Popoln pregled pranja.
- Pogled v realnem času preostalega časa ali preostalega kredita.
Izbirno stojalo
- Možna vidna postavitev.
- Visoka vidljivost in enostaven dostop.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|16,7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|500 x 380 x 250
Video posnetki
Področja uporabe
- Sistem zagona in plačila samopostrežnih pralnic