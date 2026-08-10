K!Control za samopostrežne pralnice za uporabo z zunanjim plačilnim sistemom

K!Control omogoča zagon pomivalnih programov preko zunanjega plačilnega sistema in zagotavlja enostavno upravljanje v samopostrežnih pralnicah.

K!Control navdušuje s svojim modernim dizajnom in preprostim upravljanjem. Zasnovan je za uporabo z zunanjim plačilnim sistemom in strankam omogoča udoben zagon svojih programov pranja. Upravljalna plošča z velikim 7-palčnim zaslonom in vrtljivim gumbom vodi stranke vizualno in intuitivno skozi vsak program pomivanja za popolne rezultate pomivanja. Zaslon prikazuje preostali čas in dobroimetje v realnem času, tako da ima stranka vedno popoln pregled nad svojim pranjem vozila. K!Control je lahko opcijsko opremljen s stojalom, tako da ga lahko postavite na vidno mesto in je lahko dostopen. Lahko je opremljen tudi z osvetljenimi LED stranskimi trakovi.

Značilnosti in prednosti
Upravljalna plošča z velikim 7" zaslonom in vrtljivim gumbom
  • Popoln pregled pranja.
  • Pogled v realnem času preostalega časa ali preostalega kredita.
Izbirno stojalo
  • Možna vidna postavitev.
  • Visoka vidljivost in enostaven dostop.
Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 16,7
Mere (D × Š × V) (mm) 500 x 380 x 250

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Področja uporabe
  • Sistem zagona in plačila samopostrežnih pralnic