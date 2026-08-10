K!Control navdušuje s svojim modernim dizajnom in preprostim upravljanjem. Zasnovan je za uporabo z zunanjim plačilnim sistemom in strankam omogoča udoben zagon svojih programov pranja. Upravljalna plošča z velikim 7-palčnim zaslonom in vrtljivim gumbom vodi stranke vizualno in intuitivno skozi vsak program pomivanja za popolne rezultate pomivanja. Zaslon prikazuje preostali čas in dobroimetje v realnem času, tako da ima stranka vedno popoln pregled nad svojim pranjem vozila. K!Control je lahko opcijsko opremljen s stojalom, tako da ga lahko postavite na vidno mesto in je lahko dostopen. Lahko je opremljen tudi z osvetljenimi LED stranskimi trakovi.