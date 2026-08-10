Klini za trato

Dodatki za robotsko kosilnico Kärcher: klini za pritrditev omejitvenega kabla na trato. Hitro se namestijo v trato in držijo mejni kabel.

S pomočjo klinov za trato lahko mejni kabel varno pritrdite.Klini zagotavljajo zanesljivo držanje - tako pri umiku kabla kot tudi pri podaljšanju kabla. Že po nekaj tednih se klini zarastejo v travnik.

Značilnosti in prednosti
Zanesljiva pritrditev omejitvenega kabla.
  • Po nekaj tednih so nevidni na travniku.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 90
Teža (Kg) 0,007
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,523
Mere (D × Š × V) (mm) 103 x 24 x 13
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • travnik