Klini za trato
Dodatki za robotsko kosilnico Kärcher: klini za pritrditev omejitvenega kabla na trato. Hitro se namestijo v trato in držijo mejni kabel.
S pomočjo klinov za trato lahko mejni kabel varno pritrdite.Klini zagotavljajo zanesljivo držanje - tako pri umiku kabla kot tudi pri podaljšanju kabla. Že po nekaj tednih se klini zarastejo v travnik.
Značilnosti in prednosti
Zanesljiva pritrditev omejitvenega kabla.
- Po nekaj tednih so nevidni na travniku.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|90
|Teža (Kg)
|0,007
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,523
|Mere (D × Š × V) (mm)
|103 x 24 x 13
Področja uporabe
- travnik