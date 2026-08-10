Koleno, NT, DN 35, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka

Električno prevodno, ergonomsko plastično koleno velikosti DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljeno je s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in ​​stožčastim priključkom na koncu dodatka.

Za udobno sesanje, še posebej pri visoki koncentraciji finega prahu: električno prevodno, zelo ergonomsko plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike.Koleno je primerno za uporabo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0, ki so na splošno združljive s sesalniki, izdelanimi od leta 2017 dalje. Konec pribora ima tudi konusni priključek, ki se lahko uporablja za priključitev sesalne cevi ali sesalnih šob.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Material Plastika
Izvedba Električno prevoden
Priključek na koncu dodatne opreme Stožec
Priključek na sesalno cev¹⁾ Sponka 2.0
Barva Črna
Teža (Kg) 0,117
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,131
Mere (D × Š × V) (mm) 295 x 85 x 45

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