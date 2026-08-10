Za udobno sesanje, še posebej pri visoki koncentraciji finega prahu: električno prevodno, zelo ergonomsko plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike.Koleno je primerno za uporabo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0, ki so na splošno združljive s sesalniki, izdelanimi od leta 2017 dalje. Konec pribora ima tudi konusni priključek, ki se lahko uporablja za priključitev sesalne cevi ali sesalnih šob.