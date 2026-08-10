Koleno, NT, DN 35, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka
Električno prevodno, ergonomsko plastično koleno velikosti DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljeno je s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.
Za udobno sesanje, še posebej pri visoki koncentraciji finega prahu: električno prevodno, zelo ergonomsko plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike.Koleno je primerno za uporabo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0, ki so na splošno združljive s sesalniki, izdelanimi od leta 2017 dalje. Konec pribora ima tudi konusni priključek, ki se lahko uporablja za priključitev sesalne cevi ali sesalnih šob.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Material
|Plastika
|Izvedba
|Električno prevoden
|Priključek na koncu dodatne opreme
|Stožec
|Priključek na sesalno cev¹⁾
|Sponka 2.0
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,117
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,131
|Mere (D × Š × V) (mm)
|295 x 85 x 45
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