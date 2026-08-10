Plastično koleno DN 35 za uporabo z mokrimi in suhimi sesalniki s sesalno cevjo, ki je opremljeno s priključkom clip 1.0 in je zato na splošno združljivo s sesalniki, izdelanimi do leta 2016. Konec dodatne opreme ima tudi stožčasti priključek, ki se lahko uporablja za priključitev sesalne cevi ali sesalne šobe.