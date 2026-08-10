Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora

DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in ​​stožčastim priključkom na koncu pribora.

Plastično koleno DN 35 za uporabo z mokrimi in suhimi sesalniki s sesalno cevjo, ki je opremljeno s priključkom clip 1.0 in je zato na splošno združljivo s sesalniki, izdelanimi do leta 2016. Konec dodatne opreme ima tudi stožčasti priključek, ki se lahko uporablja za priključitev sesalne cevi ali sesalne šobe.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Material Plastika
Priključek na koncu dodatne opreme Stožec
Priključek na sesalno cev¹⁾ Sponka 1.0
Barva Črna
Teža (Kg) 0,095
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,095
Mere (D × Š × V) (mm) 245 x 70 x 50

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