Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora
DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu pribora.
Plastično koleno DN 35 za uporabo z mokrimi in suhimi sesalniki s sesalno cevjo, ki je opremljeno s priključkom clip 1.0 in je zato na splošno združljivo s sesalniki, izdelanimi do leta 2016. Konec dodatne opreme ima tudi stožčasti priključek, ki se lahko uporablja za priključitev sesalne cevi ali sesalne šobe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Material
|Plastika
|Priključek na koncu dodatne opreme
|Stožec
|Priključek na sesalno cev¹⁾
|Sponka 1.0
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,095
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,095
|Mere (D × Š × V) (mm)
|245 x 70 x 50
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