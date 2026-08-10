Zahvaljujoč ergonomski obliki se plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike popolnoma udobno prilega vaši roki pri sesanju. Primerno je za uporabo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0, ki so praviloma kompatibilne s sesalniki, izdelanimi od leta 2017 naprej. Konec pribora ima tudi konusni priključek, ki se lahko uporablja za priključitev sesalne cevi ali sesalnih šob.