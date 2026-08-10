Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka
Ergonomsko plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.
Zahvaljujoč ergonomski obliki se plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike popolnoma udobno prilega vaši roki pri sesanju. Primerno je za uporabo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0, ki so praviloma kompatibilne s sesalniki, izdelanimi od leta 2017 naprej. Konec pribora ima tudi konusni priključek, ki se lahko uporablja za priključitev sesalne cevi ali sesalnih šob.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Material
|Plastika
|Priključek na koncu dodatne opreme
|Stožec
|Priključek na sesalno cev¹⁾
|Sponka 2.0
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,111
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,117
|Mere (D × Š × V) (mm)
|180 x 60 x 60
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