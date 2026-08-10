Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka
DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.
DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Primerno za uporabo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0, ki so praviloma kompatibilne s sesalniki, izdelanimi od leta 2017 naprej. Konec dodatka ima tudi konusni priključek, ki se lahko uporablja za priključitev sesalne cevi ali sesalnih šob.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Material
|Plastika
|Priključek na koncu dodatne opreme
|Stožec
|Priključek na sesalno cev¹⁾
|Sponka 2.0
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,098
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,105
|Mere (D × Š × V) (mm)
|295 x 85 x 51
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