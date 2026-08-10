Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka

DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in ​​stožčastim priključkom na koncu dodatka.

DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Primerno za uporabo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0, ki so praviloma kompatibilne s sesalniki, izdelanimi od leta 2017 naprej. Konec dodatka ima tudi konusni priključek, ki se lahko uporablja za priključitev sesalne cevi ali sesalnih šob.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Material Plastika
Priključek na koncu dodatne opreme Stožec
Priključek na sesalno cev¹⁾ Sponka 2.0
Barva antracit
Teža (Kg) 0,098
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,105
Mere (D × Š × V) (mm) 295 x 85 x 51

Video posnetki