Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka

Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in ​​stožčastim priključkom na koncu dodatka.

Plastično koleno DN 35 zaradi svojih antistatičnih lastnosti zmanjša elektrostatični naboj med sesanjem, medtem ko integrirani regulator pretoka zraka zmanjša drsne sile pri čiščenju tekstilnih talnih oblog z visokimi vlakni ali zelo gostimi. Upogib je ergonomsko optimalen in zato zelo udoben v roki. Ima priključek clip 2.0 in tako na splošno zagotavlja združljivost s sesalniki za suho sesanje, izdelanimi po letu 2017. Konec dodatne opreme ima tudi stožčasti priključek, ki ga lahko uporabite za priključitev sesalne cevi ali sesalnih šob.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Material Plastika
Izvedba Antistatična
Priključek na koncu dodatne opreme Stožec
Priključek na sesalno cev¹⁾ Sponka 2.0
Barva antracit
Teža (Kg) 0,118
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,132
Mere (D × Š × V) (mm) 285 x 90 x 52

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