Plastično koleno DN 35 zaradi svojih antistatičnih lastnosti zmanjša elektrostatični naboj med sesanjem, medtem ko integrirani regulator pretoka zraka zmanjša drsne sile pri čiščenju tekstilnih talnih oblog z visokimi vlakni ali zelo gostimi. Upogib je ergonomsko optimalen in zato zelo udoben v roki. Ima priključek clip 2.0 in tako na splošno zagotavlja združljivost s sesalniki za suho sesanje, izdelanimi po letu 2017. Konec dodatne opreme ima tudi stožčasti priključek, ki ga lahko uporabite za priključitev sesalne cevi ali sesalnih šob.